Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 litre sahte içki, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 şişe sahte içki ele geçirdi. Şahsın ifadelerinin ardından içkiyi aldığı yere baskın düzenleyen ekipler, iş yerindeki aramada, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ile 8 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 2 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet