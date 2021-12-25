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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te sahte içki operasyonu Gaziantep'te polis bir iş yeri ve deposuna yaptığı operasyonda 311 şişe sahte içki ele geçirildi.

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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sahte içki operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis bir iş yeri ve deposuna yaptığı operasyonda 311 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçemizde bir iş yeri ve deposuna baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 311 şişe sahte içki, 22 adet boş şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'te sahte içki operasyonu

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