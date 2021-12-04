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GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir evde 72 litre etil alkol ile 15,5 litre dökme alkol ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir evde kaçak içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda bir evde 72 litre etil alkol ile 15,5 litre dökme alkol ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir evde kaçak içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 75 litre etil alkol ile 15,5 litre dökme alkol ele geçirdi. Alkole el koyan ekipler, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. Şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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