Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli baskınlarda; 11 bin 250 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1500 litre etil alkol, 3 bin şişe içki, 884 boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 pompalı tüfek ile 10 karton kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken sahte içki ve diğer malzemelere el kondu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ