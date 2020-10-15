Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı

15.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:00

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı Bin 500 litre etil alkol ele geçirildi 3 bin sahte alkol ele geçirildi Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol imalatı yapan 19 adrese operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı

Bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

3 bin sahte alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol imalatı yapan 19 adrese operasyon düzenlendi. Kaçak içki üretimi yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla Bin 500 litre etil alkol ve 3 bin adet sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak ve sahte üretimi yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarda bin 500 litre etil alkol, 3 bin adet sahte içki, 11 bin 250 adet içki etiketi, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş
Daha Fazla Kız Ekim Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kaçak içki operasyonu : 13 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 10:20:44. #1.14#
title