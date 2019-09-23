Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 258 şişe sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

23.09.2019 10:47
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 258 şişe sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serinevler Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 258 şişe sahte alkol ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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