GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN 1 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polisin içki imalathanesine dönüştürülen iş yeri ile eve düzenlediği baskında 57 şişe sahte içki ve 16 litre dökme içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesinde ismi açıklanmayan şüphelinin iş yeri ile evine operasyon düzenledi. Baskınlarda 57 şişe sahte içki, 16 litre dökme içki, 750 etiket, 214 boş şişe, 50 kapak, 1 litre anason ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı.