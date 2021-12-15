GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA - Haberler
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GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içki içerek zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içki içerek zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki üreterek sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.

BAŞSAVCILIK: 7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip İlçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendiği,vatandaşlarımızın ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır."

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ 3 CAN ALDI, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

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