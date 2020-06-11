Gaziantep'te sahte dolar operasyonu Gaziantep'te sahte döviz operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Gaziantep'te sahte döviz operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 568 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA