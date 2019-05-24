Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların ambalajlarına doldurulan 10'ar kilogramlık 2 bin 70 paket deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, kentteki bir iş yeri ve depoda, ünlü firmalara ait marka tescilli toz çamaşır deterjanları ve yumuşatıcıların taklitlerinin üretiminin yapılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Tespit edilen iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, taklit olduğu değerlendirilen ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolu ürünlerden, 10 kilogramlık paketlerde 2 bin 70 paket toz deterjan ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin tahmini 160 bin lira olduğu bildirildi.

Kaynak: AA