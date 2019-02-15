Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine K.E. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Araçtaki deterjan ve temizlik malzemelerini inceleyen ekipler, çeşitli markalara ait 20 ton ürünün sahte olduğunu belirledi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA