Gaziantep'te Sahte Belge Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte belge düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte pasaport, ehliyet, kimlik ve diploma gibi belgeleri düzenlediği belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, pasaport, ehliyet, diploma ve sahte evrak, bilgisayar ve çok sayıda malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili Ahmet Ş, Besil H. ve Velid H. gözaltına alındı.

Bu arada şüphelilerin internet üzerinden de müşteri bularak sahte belge düzenledikleri öğrenildi.