Gaziantep'te "Sahte Avukat" Operasyonu

Gaziantep'te avukat olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde büro açan Y.E.Ç'nin, avukat olmadığı halde kendisine başvuran kişilerden "avukatlık masrafı" adı altında para aldığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Zanlının ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sahte avukat kimliği, sahte avukatlık belgeleri, avukat cübbesi ile benzeri birçok suç unsuru ele geçirildi.

Y.E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA