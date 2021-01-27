Gaziantep'te sahte altınla hayvan satın alan 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te sahte altın vererek hayvan satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te sahte altın vererek hayvan satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde bir kişinin sattığı küçükbaş hayvan karşılığında 2 şüphelinin kendisine sahte altın verdiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Alışverişin yapıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iddiaya ilişkin 4 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerin sahte altın karşılığında aldıkları hayvanları kasaplara sattıkları öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak