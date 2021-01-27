Gaziantep'te sahte altınla hayvan satın alan 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te sahte altınla hayvan satın alan 4 şüpheli yakalandı

27.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:40
Gaziantep'te sahte altınla hayvan satın alan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te sahte altın vererek hayvan satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte altın vererek hayvan satın aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde bir kişinin sattığı küçükbaş hayvan karşılığında 2 şüphelinin kendisine sahte altın verdiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Alışverişin yapıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iddiaya ilişkin 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerin sahte altın karşılığında aldıkları hayvanları kasaplara sattıkları öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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