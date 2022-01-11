Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 41 yaşındaki üç çocuk babası, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 41 yaşındaki üç çocuk babası, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10'a yükseldi.

Olay, 9 Ocak 2022 Pazar günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, evinde bir miktar alkol alan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Bahri Özcan, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bahri Özcan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen üç çocuk babası, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'te iki gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bahri Özcan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özcan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'te sahte alkol ölümleri 10'a yükseldi

Yaşanan bu ölümle birlikte son 40 günde kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından sahte alkolle ilgili operasyonlar da sıklaştırılırken, olaylarla ilgili geniş çaplı incelemelerin de sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

19 yaşındaki genç, 'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

 Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi

 Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

Evdeki av tüfeği ile oynayan çocuk, 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title