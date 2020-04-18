Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri 2 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 128 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirilirken, 2 kişiyi olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

18.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:57
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri 2 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 128 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirilirken, 2 kişiyi olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yürüttüğü çalışmalarda Şehitkamil İlçesi 8 Şubat Mühallesi'nde bulunan 2 iş yerine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 128 şişe sahte alkol. 50 litre dökme alkol ele geçirildi.

Sahte ve dökme alkole imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alarak, hakkında işlem başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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