Gaziantep'te sahte alkol operasyonu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 131 şişe sahte alkol ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesinde bir ikamette yaptıkları arama sonucu 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA