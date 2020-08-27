Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 131 şişe sahte alkol ele geçirdi.
27.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:26
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesinde bir ikamette yaptıkları arama sonucu 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA