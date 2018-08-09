Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu

Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu

Gaziantep’te polis yaptığı operasyonla 115 litre sahte alkol ve 298 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonla 115 litre sahte alkol ve 298 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla 298 şişe kaçak içki 115 litre sahte alkol ele geçirildi. Ekipler ihbar üzerine yaptığı operasyonda gözaltına alınan şahısların sorguların ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi - GAZİANTEP

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