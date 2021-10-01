Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı düzenlenecek

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Kitap Günleri Fuarı düzenlenecek.

Fuar dolayısıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitap fuarlarının faydalı olduğunu belirterek organizasyonda kendisini davet eden ve fuarı düzenleyen herkese teşekkür etti.

Gençlerle bir süre sohbet eden Ortaylı, öğrencilere tarih konusunda bilgiler verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da 2-10 Ekim tarihlerinde, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şahinbey Kitap Günleri Fuarı düzenleyeceklerini söyledi.

Yarın açılışı gerçekleştirecekleri fuara herkesi davet eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Fuara, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi destek veriyor. İlk defa kitap fuarı düzenliyoruz. 28 yazar ve 105 yayınevi bu fuarımıza katılıyor. İmza günleri ve söyleşiler olacak. Yazarları okurlarla bir araya getirmiş olacağız. Şahinbey Belediyesi olarak kitap dostu belediyeyiz. Şu ana kadar 9 milyonun üzerinde kitabımızı öğrencilerimize hediye ettik. Şahinbey, 281 bin ortaöğretim öğrencisiyle Türkiye'de en fazla öğrencisi olan ilçe konumunda."

Okumayı teşvik etmek amacıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi karşısına 40 bin metrekare inşaat alanı olan Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini inşa edeceklerini belirten Tahmazoğlu, projenin bittiğini ve ihalesinin yakın zamanda yapılacağını ifade etti.

2022 yılının sonu itibarıyla yapımı tamamlanacak kütüphaneyi Şahinbey halkının hizmetine sunacaklarını dile getiren Tahmazoğlu, "Kütüphanemiz çok özellikli bir kütüphane olacak. Hem kitaplarımız hem de dijital kütüphane olacak. 24 saat açık olacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisans üstü ve doktora öğrencileri için ayrı salonlarımız olacak. Bireysel ve grup çalışmalarımız olacak. Kütüphanemize gelen öğrenci istediği bilgiye erişebilecek. İkramlarımız olacak. Kapalı ve açık otoparkı ile Gazianteplilerin uğrak yeri olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphanenin minyatürünü buraya yapmış olacağız." diye konuştu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise Şahinbey ilçesinin Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ve 281 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en dinamik ilçesi olduğunu belirterek, "Üreten bir ilçe. Beraberinde kitapla buluşan bir ilçe. İlçemiz, belediyemizin hizmetleriyle Türkiye'nin en değerli kütüphaneleriyle buluşan bir ilçe haline gelecek." dedi.

Toplantıda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de birer konuşma yaparak okumanın ve fuarın önemini belirtti.