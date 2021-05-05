Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden iş yeri kapanan esnafa 1500'er lira destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden iş yeri kapanan esnafa 1500'er lira destek

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden iş yeri kapanan esnafa 1500'er lira destek
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1500'er lira destek verecek.

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1500'er lira destek verecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından etkilenenlere yönelik destekleri sürdürdüklerini ifade belirtti.

Daha önce iki kez esnafa destek sağladıklarını aktaran Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Şahinbey Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımıza ve vatandaşlarımıza nakdi ve ayni desteklerimiz devam ediyor. Bugüne kadar 103 milyon lira nakdi, 176 milyon lirası da ayni olmak üzere toplamda 279 milyon lira vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek sağladık. Özellikle pandemi sürecinde genelge ile iş yeri kapanan 25 ayrı meslek grubunda 6 bin esnafımıza önce 1000 lira, sonra 1500 lira ve şimdi de yine 1500 lirayla toplamda 4 bin lira nakit destekte bulunmuş olacağız. Amacımız Ramazan Bayramı öncesinde iş yeri kapanan esnafımızın yanında olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Burak Sergen Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Salih Uçan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden iş yeri kapanan esnafa 1500'er lira destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:22:44. #1.15#

title