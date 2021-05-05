Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden iş yeri kapanan esnafa 1500'er lira destek

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1500'er lira destek verecek.

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri kapanan esnafa 1500'er lira destek verecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından etkilenenlere yönelik destekleri sürdürdüklerini ifade belirtti.

Daha önce iki kez esnafa destek sağladıklarını aktaran Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Şahinbey Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımıza ve vatandaşlarımıza nakdi ve ayni desteklerimiz devam ediyor. Bugüne kadar 103 milyon lira nakdi, 176 milyon lirası da ayni olmak üzere toplamda 279 milyon lira vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek sağladık. Özellikle pandemi sürecinde genelge ile iş yeri kapanan 25 ayrı meslek grubunda 6 bin esnafımıza önce 1000 lira, sonra 1500 lira ve şimdi de yine 1500 lirayla toplamda 4 bin lira nakit destekte bulunmuş olacağız. Amacımız Ramazan Bayramı öncesinde iş yeri kapanan esnafımızın yanında olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan