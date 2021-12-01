Gaziantep'te sahibinin terk ettiği gözü görmeyen ayağı kırık eşeğe belediye sahip çıktı - Haberler
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Gaziantep'te sahibinin terk ettiği gözü görmeyen ayağı kırık eşeğe belediye sahip çıktı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te sahibinin terk ettiği gözü görmeyen ayağı kırık eşeğe belediye sahip çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahibinin terk ettiği bir gözü görmeyen ve bir ayağı kırık eşeği İslahiye Belediyesi koruma altına aldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahibinin terk ettiği bir gözü görmeyen ve bir ayağı kırık eşeği İslahiye Belediyesi koruma altına aldı.

Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, İslahiye Belediyesini arayarak terk edilen ve çeşitli sağlık sorunları olan eşeğin barınağa götürülmesini istedi.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye giden İslahiye Belediyesi ekipleri, eşeği araca yükleyerek hayvan barınağına götürdü.

Hayvanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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