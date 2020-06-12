Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün
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Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün

GAZİANTEP'te, düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, sezonun açılmasına sayılı günler kala başlattığı kampanya ile koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlıkçının düğününü ücretsiz yapacağını söyledi.

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün
12.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16
GAZİANTEP'te, düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, sezonun açılmasına sayılı günler kala başlattığı kampanya ile koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlıkçının düğününü ücretsiz yapacağını söyledi.

Nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabileceğinin açıklanmasının ardından uzun süredir kepenkleri kapalı olan salon işletmecilerini heyecan sardı. Gaziantep'te, yeni dönem için hazırlıklarını yapan işletmecilerden Fatih Demir, koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlık çalışanının düğününü ücretsiz yapacağını söyleyerek, kampanya başlattı. Kampanya kapsamında başvuran çiftler arasında kura çekimi yapılarak, belirlenen çiftin düğünü ücretsiz yapılacak. 

ÖNLEMLER ALINDIBu kapsamda salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için başta sosyal mesafe kuralı ayarı olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Salonlardaki masalarda oturan sayısı 4'e indirildi. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılabilmesi için ayarlandı. İç ve dış mekanlar temizlendikten sonra dezenfekte edilerek steril hale getirildi. İlaçlama işlemi düğün sonrasında da devam edecek.'ÇİFTİMİZİN DÜĞÜNÜNÜ ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ'

Salgın sürecinde çok fazla emek veren sağlık çalışanlarına bu kampanyayla destek vermek istediğini ifade eden düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, "Salonlarımız açıldı. Biz de çiftlerimize ve misafirlerimize daha sağlıklı bir ortam sağlamak için tüm önlemlerimizi aldık. Masa sayılarımızı 8 kişiden 4 kişiye düşürerek sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdik. Dezenfektan, havalandırma ve diğer tedbirlerimizi aldık. Bizim bu süreçte fedakarca çalışanlar sağlıkçılarımızdı. Bu süreci onların sayesinde atlatmaya başladık. Biz de onların yanında olmak için sağlık çalışanlarımıza kura çekerek, bir çiftimizin düğününü ücretsiz yapacağız. Salonda yapılacak olan tüm masrafları işletme olarak biz karşılayacağız" dedi.


- Kanlı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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