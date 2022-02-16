Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı - Haberler
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Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki 31. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin merkezdeki elektronik malzeme ve bazı tıbbi cihazları çaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, ilgililerin ifadesine başvurdu.

Ekiplerin zanlıların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

Gaziantep'te sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Demokrasi, Şahinbey, Güncel, Haberler

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