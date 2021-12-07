GAZİANTEP'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ - Haberler
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GAZİANTEP'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Sağlık-Sen üyeleri, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin sağlık çalışanlarını da kapsamasını talep ederek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Sağlık-Sen üyeleri, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin sağlık çalışanlarını da kapsamasını talep ederek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde bir araya gelerek Tbmm Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi. Ellerinde; 'Hakkımızı istiyoruz','Emeğimiz yok sayılmasın' şeklinde dövizler taşıyan sağlıkçılar 2 gün süre ile iş bırakma kararı aldı.

Sağlık-Sen Üniversite Şube Başkanı Cuma Kerkez, hekimlere yönelik yapılan zammın doğru olduğunu ancak aynı zammın diğer sağlık çalışanlarına da verilmesi gerektiğini belirterek, "'Biz hekimlere zam verilmesi noktasında sevindik, mutlu olduk, ancak diğer geri kalan bütün sağlık çalışanlarının kapsam dışında olmasına da üzüldük. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hiç bir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

GAZİANTEP'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

GAZİANTEP'TE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

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