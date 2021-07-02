Gaziantep'te sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti
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Gaziantep'te sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hizmeti
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Sağlık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık çalışanlarının toplu taşımalardan ücretsiz kullanım hakkının yıl sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık çalışanlarının toplu taşımalardan ücretsiz kullanım hakkının yıl sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinin çok farklı bir dönem olduğunu ve küresel bir sorunla ulusal mücadele verdiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının da bu süreçte olağanüstü bir gayret gösterdiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Çoluğunu çocuğunu görmeden ailesinden uzak, herkese şifa dağıttılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de onlara ücretsiz bir hak tanıdık. Normalde bu süre bitiyordu ama yeni bir karar aldık. Çünkü onlar bu fedakarlığı hak ettiler. Biz de bu desteği devam ettirme kararı aldık. Şu ana kadar ücretsiz biniş hakkından bir milyon beş yüz bin sefer yararlanıldı. Onlar sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsunlar. Şehir sağlıklı ve mutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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