Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

09.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:32

Gaziantep'te bir hastanede sağlık çalışanının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir hastanede sağlık çalışanının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hastanenin Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanına ait cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin hastane odalarında dolaşması, daha sonra bir odadaki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.

Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Merve Boluğur Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Babel Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 10:33:01. #1.14#
title