Gaziantep'te sağlı personeline tatlı dopingi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona Virüs'le (COVID-19) mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tatlı dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona Virüs'le (COVID-19) mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tatlı dağıtıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı alınan önlemler gün geçtikçe artırılırken insan sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının değeri bir kez daha öne çıktı. Büyükşehir Belediyesi ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mücahitler Ek Hizmet Binası ve Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılara moral vermek ve destek olmak için tatlı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) hazırlanan tatlılar ekiplerce hastanelere götürülerek ilgili personellere ulaştırıldı. Sağlıkçıları motive etmek ve halk için önemli bir değere sahip olduğunu hatırlatmak adına organize edilen bu hizmet ise vatandaşların ve hastane yönetiminin takdirini topladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA