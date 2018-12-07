Gaziantep'te sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Yağmurdan kaçmak isteyen engelli vatandaş arabaya kendini zor attı

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep ve çevresinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ile sağanaktan korunmaya çalıştı. Yağmurdan yayaların yanı sıra sürücüler de olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken, birikintilerden hızlı geçen araçlar ise yayaları ıslattı.

Belediye ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde suyu tahliye çalışması yürüttü.