- Gaziantep'te sağanak yağış etkili oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan başlayan yağmur etkili oluyor.

Günlerdir sis ve yağmurların etkili olduğu kentte bugün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Karla karışık bir şekilde yağan sağanak, araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşattı.

Su birikintileri ve sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükler ilerlerken vatandaşlar ise şemsiye kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağışın gece boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA