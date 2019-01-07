Gaziantep'te Sağanak Yağış

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oluyor.

Günlerdir sis ve yağmurun etkili olduğu kentte bugün akşam saatlerinde karla karışık sağanak yağmur başladı. Yağmur sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Su birikintileri ve sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükler ilerlerken, vatandaşlar ise şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışın gece boyu sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA