Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü
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Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldüGAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı.

27.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:30
Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Trafikte seyir halinde olan araçlar suya gömülürken, bazı araçlar ise arızalandı.

Gaziantep'te akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küsget Sanayi Sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek sudan çıkardı. Araçları arızalanan sürücüler ise çekici çağırdı. Belediye ekipleri de rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

Kaynak: DHA

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Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

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