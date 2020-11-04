Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP'te, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok kişi iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ