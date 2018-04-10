Gaziantep'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı üst ve alt geçitleri su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Üniversite Bulvarı'nda bulunan bazı üst geçitlerin girişini su bastı. Tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar üst geçitte uzun kuyruk oluşturdu.

Çevredeki vatandaşlar, üst geçitte mahsur kalan yaşlı ve çocukları sırtlarına alarak indirmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ahmet Faruk Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve insanların zor anlar yaşadığını belirtti.

Yoluna devam edemeyen vatandaşların çevre iş yerlerine sığındığını aktaran Şenel, "Bu üst geçitte yaklaşık 300 kişi mahsur kaldı, yani zor indiler. Biz de çevre esnafı olarak onlara yardım ederek indirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Güzergahlarda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ekipleri yardım etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, perşembe gününe kadar sağanağın etkili olacağını bildirdi.