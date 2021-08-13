Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri, otobüs durakları ve çatı altlarına sığındı. Bazı araçlar da su birikintilerinden dolayı güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendirdi.

Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak