Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve ilçelerdeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendirdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Kaynak: AA