Gaziantep'te Sada'dan Kadınlar Günü Kutlaması

Gaziantep'te SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden Türk, Suriyeli, Afgan ve Iraklı 400 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, SADA kadınları, etkinlikte sahneye çıkarak serbest kürsüde düşüncelerini paylaştı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel prensiplerine ilişkin düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Kadınlar ve çocuklar, etkinliğin kapanışında kadın dayanışmasını ve barışı simgeleyen balonları havaya bırakarak renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik, AB ve Japon hükümetince mali olarak desteklenen "Türkiye'de Suriyeli Kadınların ve Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığın Arttırılması Projesi" kapsamında düzenlendi.

Kaynak: AA