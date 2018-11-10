Gaziantep'te Saat 09.05'te Hayat Durdu

Gaziantep'te Saat 09.05'te Hayat Durdu

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de, saygı ve özlemle anıldı.

Gaziantep'te Saat 09.05'te Hayat Durdu

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de, saygı ve özlemle anıldı.

Kentte sabah saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat adeta durdu. Kentteki binlerce kişi Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Seyir halindeki araçlar siren sesiyle birlikte yolun ortasında dururken, sürücüleri araçlardan indi.

Yaya vatandaşlar da siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti. - GAZİANTEP

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