Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi
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Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep'te, kavga ihbarı üzerine bir adrese operasyon yapan ekipler, bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi
07.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:40

Gaziantep'te, kavga ihbarı üzerine bir adrese operasyon yapan ekipler, bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahvelipınar Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sırasında bölgede bulunan bir araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüphelinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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