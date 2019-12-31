Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

31.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:22

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince S.Y'ye ait evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 gram uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 29 paket çalıntı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA