Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

31.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:22
Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'in ilçesinde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince S.Y'ye ait evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 gram uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 29 paket çalıntı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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