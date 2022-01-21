Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

NİZİP, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki kişilerin üst aramasında ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek, bu silahlara ait 5 şarjör ve 51 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.