Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

NİZİP, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki kişilerin üst aramasında ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek, bu silahlara ait 5 şarjör ve 51 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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