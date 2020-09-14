Gaziantep'te römork hırsızlığı zanlıları MOBBESE kameraları sayesinde yakalandı
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Gaziantep'te römork hırsızlığı zanlıları MOBBESE kameraları sayesinde yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktör römorkü çalan zanlılar, MOBESE kameralarının görüntüleri incelenerek yakalandı.

Gaziantep'te römork hırsızlığı zanlıları MOBBESE kameraları sayesinde yakalandı
14.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:42

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktör römorkü çalan zanlılar, MOBESE kameralarının görüntüleri incelenerek yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Saray Mahallesi'nde meydana gelen römork hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki MOBESE kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde römorkün bulunduğu yerden alınarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüldüğünü tespit eden ekipler, Birecik'teki kamera kayıtlarından da hırsızlıkta kullanılan traktörü ve üzerindeki 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, daha sonra Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle römorkün bulunduğu eve operasyon düzenleyerek baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çalınan römork ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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