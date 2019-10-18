Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

18.10.2019 20:55

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi Zeugma mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri, Roma dönemine ait 1 adet baş kısmı eksik ayakta duran giyimli bir kadın heykeli, 1 adet mezar steli ve 1 adet heykel başı ele geçirdi. Şahısların buldukları tarihi eserleri yurt dışına kaçırmayı planladıkları öğrenildi.

Operasyonun tamamlanmasının ardından bir vatandaşın itirafı ile tekrar olay yerine giden jandarma ekipleri, şahsın kendi arazisi içerisinde gösterdiği alanlarda yapılan incelemelerde ise pek çok tarihi eser daha buldu. Arazide yapılan aramalarda bir mezar yapısı içerisinden alındığı anlaşılan 1 adet gövde alt kısmı korunmuş giyimli bir kadın heykeli, 1 adet kadın heykeli başı, 1 adet erkek kabartmalı stel, 3 adet kadın kabartmalı stel ile 1 adet kartal kabartmalı stel olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser daha bulundu. Bulunan eserlerin Roma dönemi 2. ile 3. yüzyıllara ait olduğu belirtildi. Öte yandan ele geçirilen eserlerin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında ve taşınmaz kültür varlıkları statüsünde bulunduğu da belirlendi.

Jandarma ekiplerinin eserlerin bulunduğu alandaki inceleme ve kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA