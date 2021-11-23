Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bilek Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğunu ileri sürülen 45 sikke yakalandı.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, sikkeleri Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim etti.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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