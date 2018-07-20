Gaziantep'te Roket Parçası Olduğu Düşünülen Enkaz Bulunması
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında 4 gün önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkazda teknik inceleme yapıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında 4 gün önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkazda teknik inceleme yapıldı.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan enkazın incelenmesi için Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip bölgeye geldi.
Enkazda yaklaşık 30 dakika inceleme yapan ekip, daha sonra Sakçagözü Jandarma Karakoluna geçerek rapor hazırladı.
Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekip daha sonra Gaziantep Havalimanı'ndan askeri uçakla Ankara'ya döndü. Teknik ekip, gazetecilerin enkazla ilgili sorularını da yanıtsız bıraktı.
Arazinin engebeli olması nedeniyle, bölgede yol çalışması yapılacağı ve enkazın gelecek hafta kaldırılacağı öğrenildi.
Öte yandan, enkazın çevresinde güvenlik korucuları nöbet tutmaya devam ediyor.