Gaziantep'te "Roket Parçası" Olduğu Düşünülen Enkaz Bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.