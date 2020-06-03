Gaziantep'te restoranlarda "karekodlu menü" dönemi
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Gaziantep'te restoranlarda "karekodlu menü" dönemi

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, restoranlarda müşterilerin menülere daha hijyenik bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla "karekodlu menü" uygulaması hayata geçirilecek.

Gaziantep'te restoranlarda
03.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:40

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, restoranlarda müşterilerin menülere daha hijyenik bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla "karekodlu menü" uygulaması hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde kentteki restoranlarda alınacak tedbir ve uygulamalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak salgının bulaşma riskinin düşürülmesi ve el temasının azaltılması amacıyla kentteki yemek işletmelerine destek vereceklerini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla gastronomide yeni başlıkların ortaya çıktığını ifade eden Şahin, "Önceliklerimizi belirlememiz ve iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu süreç; esnafı, pazarcısı, yöneticisiyle beraberlik gerektiriyor. Bu kapsamda inovasyon ve sürdürülebilirlik isteniyor. Bugün kapaklı yemeklerle yemeği servis etmeli ve müşterinin el ile dokunulmadığını görmesi gerekiyor. Bu şehrin çoklu yönünü anlatmamız lazım. Standartlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Turizmde bu hızı yakalamamız ve başarmamız lazım." dedi.

Gastronomide sağlığın ve hijyenin en güzel şekilde oluşması için eğitimlerin tabana yayılacağına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Sektör çalışanlarının ayaklarına eğitimi biz götüreceğiz, kimseyi çağırmayacağız. Ekiplerimiz restoranları tek tek gezip hijyen eğitimi, servis eğitimi verecek. İlgili kurumlarla bu işin altından kalkacağız. Gaziantep'in ortak bir aklı var ve her şey elimizdedir. Eğitim sonrası ise müşterinin güven duyması için sertifikalandırma yapacağız. İşletmelerimiz, standartları uyguluyor mu, diye denetlenecek. Sonrasında bunu beraber müşteriye ve dünyaya duyuracak kampanyaya çalışacağız. Masada karekod sistemi var ve müşteri cep telefonuyla kodu taratarak hijyenik bir şekilde menüye ulaşacak. Menünün elden ele dolaşması dönemi bitti. Büyükşehir Belediyesi olarak karekod sistemini isteyen herkese sunuyoruz."

Konuşmasının ardından Şahin, karekodlu menü, ULV ışınları ile sterilize edilen tabak, çatal ve kaşık ile tek kullanımlık tuz ve baharatların bulunduğu örnek masayı gazetecilere tanıttı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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