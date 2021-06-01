GAZİANTEP'TE RESTORANLARDA BEYRAN YOĞUNLUĞU

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servis yapan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servis yapan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı. Uzun süre beyrana hasret kalan vatandaşlar ise sabah saatlerinde restoranlarda yoğunluk oluşturdu. İşletme sahipleri ise müşterilerini alevli beyran şovu ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni kademeli normalleşme kararlarını açıklamasıyla hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı. Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki restoranlara giderek beyran içmeye başladı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan beyranı içerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırırken, işletme sahipleri tarafından alevli beyran şovu ile karşılandı.

Vatandaşların beyranı çok özlediğini ve sabah saatlerinde geldiklerini ifade eden restoran işletmecisi Ahmet Çadır, Bu gün içimizde büyük bir coşku var. Çünkü müşterilerimize tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. En çok sıkıntıyı hizmet sektörü çekti. Müşterilerimiz de çok özlemişler. Sabanın erken saatlerde işletmemizi açtık. Yöresel yemeğimiz beyran, kuzunun belirli bölgelerinden alınarak 12 saat pişer. İçerisinde kemik ve et suyu var. Osmanlı döneminde de padişah yemeği olarak bilinir. Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi sürecinde daha çok tercih ediliyor dedi.

Beyran içmek için sabah saatlerinde restoranlara gelen müşteriler ise bu lezzeti yerinde ve sıcak şekilde yemeyi çok özlediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı