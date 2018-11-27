Gaziantep'te Restoran Sahibinin Öldüğü Kavganın Şüphelileri Yakalandı
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Gaziantep'te Restoran Sahibinin Öldüğü Kavganın Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep’te bir restoranda geçtiğimiz günlerde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlıları M.Ç. ile E.P. emniyet güçlerinin operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te Restoran Sahibinin Öldüğü Kavganın Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep'te bir restoranda geçtiğimiz günlerde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlıları M.Ç. ile E.P. emniyet güçlerinin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Başpınar mevkiinde bir restoranda meydana gelen ve restoran sahiplerinden birinin hayatını kaybetmesine neden olan kavganın zanlıları yakalandı. Olay günü restorana gelerek restoran sahipleri H.Y. ve C.A. ile tartışan, H.Y. isimli şahsın ölümüne neden olduktan sonra kaçan M.Ç. ile E.P. polisin başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi.

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

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