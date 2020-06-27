Gaziantep'te rehine paniği - Gaziantep'te rehine paniği Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs evin kapısını kilitleyince polisler alarma geçti Hareketli anların yaşandığı evde polis tarafından ikna edilen şahıs kapıyı açarak ambulansa alındı Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine...

- Gaziantep'te rehine paniği

Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs evin kapısını kilitleyince polisler alarma geçti

Hareketli anların yaşandığı evde polis tarafından ikna edilen şahıs kapıyı açarak ambulansa alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine paniği hareketli anlar yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şahsı ikna ederken, ailesini ise zarar görmeden kurtardı

Olay, Şahinbey İlçesi Beyazlar Mahallesine 47 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki T.Ö. ailesiyle tartıştı. Tartışma sonucu evin kapısını anahtar ile kitilitleyen T.Ö, 3 kişilik ailesini rehin aldı. Ailenin durumu polise ihbar etmesi üzerine ise polisler alarma geçti. Olayın meydana geldiği mahallede yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu ikna edilen T.Ö, kapının kilidini açarak, polise teslim oldu.

T.Ö, gözaltına alınırken, korkulu anlar yaşayan 3 yakını ise ambulansta yapılan tedavinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA