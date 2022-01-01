Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı - Haberler
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Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, özel harekat ekipleri tarafından rehine kurtarma tatbikatı yapıldı.

GAZİANTEP'te, özel harekat ekipleri tarafından rehine kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta sis bombaları kullanıldı, senaryo gereği patlayıcı ihtimaline karşı sinyal kesici devreye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, olası toplu taşıma araçlarının kaçırılması ve rehine olaylarına yönelik gelişebilecek acil durumlara karşı teyakkuz halinde olunması amacıyla özel harekat ekiplerine yönelik tatbikat düzenledi. Senaryo gereği havalimanından çıkan midibüste bulunanların rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yolda önlem alan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan midibüs sürücüsü, boş arazide durduruldu. Etrafı çevrilen midibüste bulunanların kurtarılmasına yönelik başlatılan operasyonda, sis bombaları kullanıldı ve patlayıcı kullanılma ihtimaline karşı sinyal kesici devreye alındı. Midibüse giren özel harekat polisleri, şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra içeride bulunan yolcuları kurtardı. Gerçeği aratmayan ve başarılı geçen tatbikat sonunda polisler, toplu fotoğraf çektirdi.


Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

Gaziantep'te, rehine kurtarma tatbikatı

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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